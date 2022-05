New York Belediye Başkanı Adams, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ile görüştü - Son Dakika

NEW New York'ta bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, New York Belediye Başkanı Eric Adams ile bir araya geldi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından, Adams ve Türkmen'in görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "New York'ta bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen, New York Belediye Başkanı Eric Adams ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, mevcut iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda anlayış birliği sağlandı." denildi.

Görüşmeye, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.