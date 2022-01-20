New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak - Son Dakika

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, yarın ilk maaşını kripto para Bitcoin ve Ethereum ile alacağını söyledi.

Kripto parayı destekleyen ve New York'u kripto para merkezi yapmak istediğini daha önce dile getiren Adams, belediye başkanı olarak ilk maaşını yarın alacağını belirtti.

Maaşının yarın kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıklayan Eric Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Adams, belediye başkanı seçildikten sonra kripto para birimlerinin ve blokzincir teknolojisinin okullarda öğretilmesini önermişti.

ABD'de New York ve Miami kentleri ülkenin "kripto başkenti" olmak için yarışıyor.