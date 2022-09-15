WASHINGTON - New York Belediye Başkanı Eric Adams

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklamaları WASHINGTON - ABD'nin Washington kentinde National Press Club'a katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams, güvenlik, bireysel silahlanma ve silahlı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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