New York Belediye Başkanı, insan hakları ihlallerine yönelik kaygılar nedeniyle Suudi zirvesinden... - Son Dakika

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde online düzenlenecek "Urban 20" adlı dünya şehirleri zirvesine "insan hakları ihlallerine yönelik kaygılar" nedeniyle katılmayacağını bildirdi.

Blasio, yaptığı açıklamada, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirveye katılmayacağını duyurdu.

Zirveye, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerine yönelik kaygılar nedeniyle katılmayacağını belirten Blasio, "Adaletsizliklere karşı konuşmadan dünyaya liderlik edemeyiz." ifadesini kullandı.

Blasio, barışı ve insan haklarını korumak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, diğer küresel şehirlerdeki mevkidaşlarını, Urban 20 zirvesinden çekilmeye ve ilerleme talep etmek için kendisine katılmaya çağırdı.

Blasio'nun açıklaması, insan hakları aktivistlerinin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ikinci yıl dönümüne denk gelen zirvenin boykot edilmesine yönelik çağrılarının ardından geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi bir şekilde katledilmişti.