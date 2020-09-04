New York Belediye Başkanından Trump'a: "Mahkemede görüşürüz" - Son Dakika

New York Belediye Başkanından Trump'a: "Mahkemede görüşürüz"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke çapında isyana dönüşen ve ırkçılık karşıtı protestolara sahne olan büyük şehirlere federal fonları kesmekle tehdit etmesine yönelik, "Mahkemede görüşürüz" dedi.

New York Belediye Başkanından Trump'a:

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke çapında isyana dönüşen ve ırkçılık karşıtı protestolara sahne olan büyük şehirlere federal fonları kesmekle tehdit etmesine yönelik, "Mahkemede görüşürüz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke genelinde ırkçılık karşıtı protestolara sahne olan büyük şehirlere yönelik federal fonları kesme tehdidine tepkiler sürüyor. Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zayıf belediye başkanlarının ve kanunsuz şehirlerin, anarşistlerin insanlara zarar vermesine, binaları yakmasına ve hayatları, işletmeleri mahvetmesine izin verirken benim yönetimim o şehirlerin federal yardım almasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacak" dedi.

"FONU KESMEYE DEVAM EDERSENİZ MAHKEMEDE GÖRÜŞECEĞİZ"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise yaptığı açıklamada Trump'a tepki göstererek, "Doğrudan Başkanla konuşmak istiyorum. New York City'yi bu krizin ortasında ayakta tutan federal fonu kesmeye devam ederseniz sizinle mahkemede görüşeceğiz ve bir kez daha mahkemede sizi yeneceğiz" dedi. de Blasio benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Salgın ve ekonomik yıkımla başka bir teşvik olmadan mücadele ediyoruz. Şimdi Beyaz Saray liderliği yerine, hukuka aykırı, anayasaya aykırı ve mahkemede mağlup edilecek yeni tehditler ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile ölümünden sonra ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar patlak verirken, protestoların şiddet, kundaklama ve yağmalama olaylarına dönüşmesi üzerine Trump önceki gün yaptığı açıklamada, belirli eyaletlerin ve yerel yargı alanlarının "şiddete ve mülkün ortadan kaldırılmasına yönelik izin verdiğini" ifade etti. Trump, yönetiminin söz konusu "anarşist yetki alanlarını" 1 ay içinde tespit etmesini ve federal yardımlarını kesmesini talep etti.

"ÜLKEMİZİN EN ÜST KADEMELERİNDE YAPILAN AYRIMCILIK BİZİ BÖLER"

Demokrat New Jersey Valisi Phil Murphy de katıldığı bir televizyon programında isim vermeden Başkan Trump'ı eleştirdi. Murphy, "Bu, bizi bir araya getiren doğru söylemi ve doğru eylemleri bulmamız gereken bir zamandır. Ülkemizin en üst kademelerinde yapılan ayrımcılık bizi böler" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA IRKÇILIĞIN LEKESİYLE HESAPLAŞMAK İÇİN HAYKIRIYOR"

İsyan veya şiddeti mazur görmediğini vurgulayan Muphy, "Ülkemizin tarihinde bu dönemden yararlanan suç unsurları varsa bunların bulunması, yargılanması ve ele alınması gerekiyor. Bir araya gelmemiz gereken bir zamandan geçiyoruz. Amerika ezici bir çoğunlukla salgında yardım, işsizliğe, ekonomik krize ve ırkçılığın lekesiyle hesaplaşmak için haykırıyor. Bizi bir araya getiren, şu anda bizi ayrıştıran ve bölmeye çalışmayan liderliğe ihtiyacımız var" dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo ise protestoların olduğu şehirlere federal fonları kesmekle tehdit eden Trump'a sert yanıt vererek, "New York sokaklarında yürümeyi düşünüyorsa korumaları yetmez, orduyla dolaşması daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York Belediye Başkanından Trump'a: 'Mahkemede görüşürüz' - Son Dakika

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