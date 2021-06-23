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New York Belediye başkanlığı ön seçimlerinde Demokrat Partinin kazananı halen netleşmedi - Son Dakika

New York Belediye başkanlığı ön seçimlerinde Demokrat Partinin kazananı halen netleşmedi

23.06.2021 18:45
New York Belediye başkanlığı ön seçimlerinde Demokrat Partinin kazananı halen netleşmedi, System.String[]

NEW ABD'nin New York şehrinde, 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine katılacak adaylarını belirlemek için dün yapılan ön seçimlerin sonuçları belli olmaya başladı.

NEW ABD'nin New York şehrinde, 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine katılacak adaylarını belirlemek için dün yapılan ön seçimlerin sonuçları belli olmaya başladı.

Associated Press, 2 adayın yarıştığı Cumhuriyetçi Partiden, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'nın restorancı işadamı Fernando Mateo'ya karşı adaylığı kazandığını duyurdu.

13 Adayın yarıştığı Demokrat Parti kanadında ise Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams, yüzde 84'ü sayılan oylarının yüzde 31,7'sini alarak yarışı önde götürüyor.

Adams'i yüzde 22,3 ile sivil haklar avukatı Maya Wiley ve 19,5 ile NYC Sanitasyon Komiseri Kathryn Garcia izledi.

Sıralamada yüzde 11,4 ile dördüncü duruma düşen eski ABD Başkan aday adaylarından Andrew Yang, belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Eric Adams, New York seçmeninin tercihlerinden birinci sıradan çıkmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ancak daha sayım devam ediyor. Yeni uygulanan seçim sistemine göre hangi adayın kazandığının kesinleşmesi biraz zaman alacak." dedi.

"Sıralı seçim oylama" sistemi

Bu ön seçimlerde ilk kez "sıralı seçim oylama" sisteminin kullanılması nedeniyle Demokrat Parti adaylarından 2 Kasım Belediye Başkanlığı seçimlerine kimin aday olacağının belirlenmesinin haftalar sürebileceği kaydediliyor.

"Sıralı seçim oylama" sisteminde seçmenler adaylar arasından 5 kişilik tercih sıralaması yapıyor. Bunların arasından yüzde 50 sınırını aşan aday ön seçimi kazanıyor.

Yetkililer, 207 binden fazla posta ile oy kullanıldığı, bunların sayımı ile birlikte Demokrat Parti adaylarından kimin kazandığının netleşmesinin temmuz ortasına kadar sürebileceğini belirtti.

Her iki parti aday adaylarından yüzde 50'den fazla oy alan, 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminde New York'un 110'cu belediye başkanı olmak için yarışacak.

Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta her bir Cumhuriyetçi seçmene karşı 7 Demokrat seçmenin bulunduğu, dolayısıyla Cumhuriyetçi aday Sliwa'nın Demokrat adaya karşı şansının çok düşük olduğu kaydedildi.

2013'te yüzde 73 ve 2017'de yüzde 67 oy ile New York Belediye Başkanlığına seçilen Demokrat Bill de Blasio ise iki dönem sınırlaması nedeniyle seçimlere katılamadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika New York Belediye başkanlığı ön seçimlerinde Demokrat Partinin kazananı halen netleşmedi - Son Dakika


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