New York Beşinci Cadde'de Mağazaların Özel Vitrin Tasarımları
11 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve en kalabalık şehri New York'ta (New York City) Noel tatili öncesi ünlü markaların mağazaları özel olarak hazırlanmış renkli vitrin tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin en büyük ve en kalabalık şehri New York
'ta (New York City) Noel tatili öncesi ünlü markaların mağazaları özel olarak hazırlanmış renkli vitrin tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:13
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