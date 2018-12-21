Son Dakika Haberleri: New York Beşinci Cadde'de Mağazaların Özel Vitrin Tasarımları

New York Beşinci Cadde'de Mağazaların Özel Vitrin Tasarımları

11 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve en kalabalık şehri New York'ta (New York City) Noel tatili öncesi ünlü markaların mağazaları özel olarak hazırlanmış renkli vitrin tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve en kalabalık şehri New York'ta (New York City) Noel tatili öncesi ünlü markaların mağazaları özel olarak hazırlanmış renkli vitrin tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:13 

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya
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