New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı - Son Dakika Dünya

New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı

6 saat önce

Dow Jones endeksi yüzde 11'in üzerinde artarak 20.697,84 puana yükseldi

New York borsası 1933'den sonraki en büyük yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı gününü 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapadı.


Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2 bin puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi.

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Dow Jones, New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:47 

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