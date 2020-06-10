New York borsası açılışta karışık seyretti

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,46 azalışla 27.147,85 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 3.205,10 puandan işlem görmeye başladı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,63 artışla 10.016,23 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek açılışını gerçekleştirdi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan ve bugün sona erecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları takip edecek. Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceği öngörülürken, bankanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez ekonomik tahminlerini paylaşması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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