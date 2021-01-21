New York borsası, Biden'ın yemin töreninin ardından rekorla kapandı - Son Dakika

New York borsası, Biden'ın yemin töreninin ardından rekorla kapandı

21.01.2021 00:23
New York borsası, Biden'ın yemin töreninin ardından rekorla kapandı, System.String[]

New York borsası, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından günü ralli yaparak rekor seviyelerde tamamladı.

New York borsası, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından günü ralli yaparak rekor seviyelerde tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 31.188,38 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.850,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,97 yükselişle 13.457,25 puana çıktı.

Güne yükselişle başlayan endeksler, Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından rekor seviyelere yükseldi.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Konuşmasında Kovid-19 salgınına da dikkati çeken Biden, "Belki de virüsün en çetin ve en ölümcül dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp bu salgın gerçeği ile yüzleşmeliyiz." dedi.

Biden'ın başkanlık görevine başlaması piyasalardaki teşvik paketi beklentilerini de artırdı.

ABD Başkanı Biden, geçen hafta, Kovid-19 salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen da dün Senatonun Finans Komitesinde yaptığı konuşmada salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla önlem alınmaması halinde uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, zaman içinde ikinci destek paketi için çalışacağının sinyalini vermişti.

Biden'ın göreve başlamasının yanı sıra ABD'deki şirketlerin dördüncü çeyrek bilançoları da piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 6,64 milyar dolara ulaştı. Netflix'in abone sayısı ise 2020'de 203,7 milyona yükseldi. Şirketin beklenenden iyi gelen bilançosunun ardından hisseleri yüzde 17'ye yakın değer kazandı.

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley'in geçen yılın son çeyreğindeki net karı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3,39 milyar dolar oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, New York, Ralli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası, Biden'ın yemin töreninin ardından rekorla kapandı - Son Dakika Ekonomi


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