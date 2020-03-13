Son Dakika › Dünya › New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte - Son Dakika Dünya
New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte
7 saat önce
New York Borsası'nın günü 1987 yılındaki Kara Pazartesi'nden bu yana yaşanan en büyük düşüşle kapatmasının ardından Asya borsaları da cuma gününe büyük kayıplarla başladı
New York Borsası'nın günü 1987 yılındaki Kara Pazartesi'nden bu yana yaşanan en büyük düşüşle kapatmasının ardından Asya borsaları da cuma gününe büyük kayıplarla başladı.
Japonya, Tayland ve Hindistan'da gösterge endeksler yüzde 10'un üzerinde geriledi ve işlemler geçici olarak durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:01
Son Dakika Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı