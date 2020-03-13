New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte - Son Dakika
Son Dakika Dünya New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte - Son Dakika Dünya

New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte

7 saat önce

New York Borsası'nın günü 1987 yılındaki Kara Pazartesi'nden bu yana yaşanan en büyük düşüşle kapatmasının ardından Asya borsaları da cuma gününe büyük kayıplarla başladı

New York borsası bir 'kara gün' daha geçirdi, Asya borsaları serbest düşüşte, System.String[]

New York Borsası'nın günü 1987 yılındaki Kara Pazartesi'nden bu yana yaşanan en büyük düşüşle kapatmasının ardından Asya borsaları da cuma gününe büyük kayıplarla başladı.


Japonya, Tayland ve Hindistan'da gösterge endeksler yüzde 10'un üzerinde geriledi ve işlemler geçici olarak durduruldu.

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New York, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:01 
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