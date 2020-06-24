New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,88 azalışla 25.924,74 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 düşüşle 3.108,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 10.097,49 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) vaka sayılarındaki artış ve salgında ikinci dalgaya ilişkin artan endişeler etkili oldu.

ABD'de Teksas, Florida, Arizona ve Kaliforniya gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış devam ederken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi Dr. Anthony Fauci, dün Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen oturumda, ABD'nin belirli bölgelerindeki Kovid-19 vakalarında "rahatsız edici bir artış" olduğunu ve tehlikenin hala devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den ithal edilen 3,1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler getirmeyi planladığı kaydedildi.

Avrupa Birliği, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi

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