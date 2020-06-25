New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 125 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalışla 25.320,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,19 düşüşle 3.044,44 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 kayıpla 9.907,07 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artması ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona, salgından ölenlerin sayısı ise 124 bin 308'e ulaştı.

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, dün yayımladığı Kovid-19 projeksiyonunda, herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Ekim'e kadar ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının 179 bini geçeceği tahmininde bulundu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Haziran ile biten haftada 1 milyon 480 bine gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.