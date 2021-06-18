New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 371 puan ve yüzde 1,11 değer kaybıyla 33.441 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalışla 4.190 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 14.061 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının kısmen "şahinleşen" yönlendirmeleri sonrası pay piyasalarında satış ağırlıklı seyrin devam ettiğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın gün içindeki açıklamaları da pay piyasalarındaki satış baskısını destekledi. Bullard, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda varlık alımlarının azaltmayı gündeme getirdiğini kaydederken, "Varlık alımı azaltımını organize etmek sağlıklı bir tartışma ile birkaç toplantı sürer." ifadelerini kullandı.

Varlık alımlarının azaltılması enflasyon ve yeniden açılma süreçleriyle yakından alakalı olduğunu ve şartlarda halen değişikliğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Bullard, ilk faiz artırımını ise 2022 sonunda beklediğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 0,25 seviyesine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,50 civarında seyrediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ABD'yi beyaz listeye alan Avrupa Birliği'nin, ABD'den benzer bir adım beklediğini ve bu konudaki haber akışının hisse bazlı hareketlenmelere sebep olabileceğini aktardı.