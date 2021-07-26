New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 35.011,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 4.407,30 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 azalarak 14.809,2 puan oldu.

ABD'de güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle geçen haftayı rekor seviyelerde tamamlayan endeksler, veri gündeminin yoğun olacağı yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişeler devam ederken, Çin ile ABD arasındaki gerilim de piyasaları olumsuz etkiledi.

Analistler, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet başta olmak üzere bu hafta ABD'li şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayı toplantısının da yatırımcıların odağında olacağı kaydedildi. Analistler, Fed'in varlık alımlarını azaltmayı konuştuğu bir ortamda, yapılacak her türlü yönlendirmenin pay piyasaları fiyatlamalarında etkili olacağını ifade etti.

Geçen hafta yüzde 1,13 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,27 civarında gerçekleşti.