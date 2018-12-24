Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,69 azalışla 22.289,82 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 kayıpla 2.398,93 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 6.287,09 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle hafta boyunca küresel piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:39 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:25:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]