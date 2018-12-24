New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,69 azalışla 22.289,82 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 kayıpla 2.398,93 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 6.287,09 puanda seyrediyor.



Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle hafta boyunca küresel piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

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