Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

11 dakika önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,52 azalışla 23.878,12 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 kayıpla 2.582,99 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 6.948,10 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1 azalmasına karşın, yıllık da yüzde 1,9 artarak beklentileri karşıladı.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapalı olması ve Çin ekonomisinin yavaşlayacağına yönelik endişelerin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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