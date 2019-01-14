Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

1 saat önce

New York borsası. güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası. güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 azalışla 23.858,90 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kayıpla 2.574,66 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 6.909,99 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin oldukça altında kalarak küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:52:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]