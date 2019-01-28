New York Borsası Düşüşle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York
borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,57 azalışla 24.596,98 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kayıpla 2.644,97 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 7.015,19 puanda seyrediyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarıyla birlikte küresel büyümeye yönelik endişelerin yeniden ortaya çıktığını ve bunun pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:47 Kaynak: AA
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