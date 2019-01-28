Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 azalışla 24.596,98 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kayıpla 2.644,97 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 7.015,19 puanda seyrediyor.

Analistler, kötü gelen şirket bilançolarıyla birlikte küresel büyümeye yönelik endişelerin yeniden ortaya çıktığını ve bunun pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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