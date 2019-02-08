New York Borsası Düşüşle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York
borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,44 azalışla 25.058.57 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 2.696,93 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 7.255,37 puanda bulunuyor.
Analistler, artan ticaret savaşı endişeleriyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:50 Kaynak: AA
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