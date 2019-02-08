Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 25.058.57 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 2.696,93 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 7.255,37 puanda bulunuyor.

Analistler, artan ticaret savaşı endişeleriyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:50 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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