Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

54 dakika önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,45 azalışla 25.428,26 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 2.740,66 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 7.392,08 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ocak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1 azalarak, yıllık yüzde 2,0 artarak beklentilerin altında kaldı. Aralık ayına ilişkin perakende satışlar da beklentilerin aksine aylık yüzde 1,2 azaldı. Perakende satışların yüzde 0,1 artması öngörülüyordu.

Analistler, perakende satışlar verisinin kötü gelmesinin ABD'de pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Yardımı Kesme Kararı Aldı

Airbus, Geniş Gövdeli A380 Uçaklarının Üretimini Sonlandırıyor Rus Tenisçi Maria Sharapova, Indian Wells'ten Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:14:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]