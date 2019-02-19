Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

21 dakika önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalışla 25.836,65 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.768,33 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 7.453,75 puanda seyrediyor.

Analistler, dün ABD'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatarak, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edildiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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