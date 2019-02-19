New York Borsası Düşüşle Açıldı
21 dakika önce
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York
borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,18 azalışla 25.836,65 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.768,33 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 7.453,75 puanda seyrediyor.
Analistler, dün ABD
'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatarak, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edildiğini ifade etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: AA
ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü
Sabancı Holding, ABD'li Şirketi 175 Milyon Dolara Satın Aldı
Yerli Facebook'un Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Aştı
Doğuş Grubu'nun Patronu Ferit Şahenk, Bir Otelini Daha Satıyor