Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalışla 25.998,47 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 2.787.59 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 7.526,84 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisinde yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimle pay piyasalarında risk iştahının azaldığını ifade eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında devam eden görüşmelerin yatırımcıların odak noktasında olduğunu aktardı.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de bekleyen konut satışları ve fabrika siparişleri verilerinin izleneceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:55 Kaynak: AA

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