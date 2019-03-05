New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 25.804,77 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kayıpla 2.791,26 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 7.527,19 puan seviyelerinde seyrediyor.



Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın ticaret savaşının farklı alanlara da yayılarak uzun süre gündemi meşgul edeceği endişelerinin uluslararası pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

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