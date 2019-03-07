Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

47 dakika önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 25.622,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 2.765,93 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 7.486,71 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) makroekonomik verilerde aşağı yönlü revizyona gitmesinin piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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