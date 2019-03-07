New York Borsası Düşüşle Açıldı
47 dakika önce
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 25.622,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 2.765,93 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 7.486,71 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) makroekonomik verilerde aşağı yönlü revizyona gitmesinin piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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