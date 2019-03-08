New York borsası düşüşle açıldı
13 dakika önce
New York borsası, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından güne düşüşle başladı.
New York
borsası, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından güne düşüşle başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:20
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