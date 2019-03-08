Son Dakika Haberleri: New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

13 dakika önce

New York borsası, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından güne düşüşle başladı.

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New York borsası, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından güne düşüşle başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:20 

Ekonomi
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