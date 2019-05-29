New York borsası düşüşle açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:42 Kaynak: AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,65 azalışla 25.183,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 2.785,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kaybıyla 7.550,83 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle pay piyasalarında düşüşlerin görüldüğünü belirtti.
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