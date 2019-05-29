Son Dakika Haberleri: New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

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New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,65 azalışla 25.183,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 2.785,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kaybıyla 7.550,83 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle pay piyasalarında düşüşlerin görüldüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:42 Kaynak: AA
Dow Jones, New York, Ekonomi
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