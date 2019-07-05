Son Dakika Haberleri: New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

58 dakika önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

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New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 26.851,29 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 2.982,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 8.123,82 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam 224 bin artarak beklentileri aştı. Beklenti, tarım dışı istihdamın 164 bin artış kaydetmesi yönündeydi.
Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artıracağına dair ümitlerin azaldığını ve bunun da risk iştahını azalttığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Dow Jones, New York, Ekonomi
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