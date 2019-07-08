New York borsası düşüşle açıldı

New York
borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,49 azalışla 26.789,03 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 2.997,16 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kayıpla 8.111,84 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, bu hafta gündemin odağında ABD Merkez Bankası (Fed
) Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına ilişkin yapacağı iletişimin olduğuna değinerek, ABD Başkanı Donald Trump
'ın faiz indirimi baskısı karşısında Fed yetkililerinin söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.