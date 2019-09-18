Son Dakika Haberleri: New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

33 dakika önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 27.072,90 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 3.000,71 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 8.174,66 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) harekete geçmesine neden oldu. Fed, dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, repo piyasasındaki gelişmeler nedeniyle bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının öneminin arttığını belirterek, bankanın politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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