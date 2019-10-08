New York borsası düşüşle açıldı

Bu arada ABD de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskıya müdahil oldukları gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü ticari kara listeye aldı.

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