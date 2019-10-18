Son Dakika Haberleri: New York borsası düşüşle açıldı
Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

1 saat önce

New York borsası güne düşüşle başladı.

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New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.996,98 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 kayıpla 2.997,52 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 8.153,72 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında kalması sonrasında piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bu veri sonrasında Çin'in ABD karşısında elinin zayıfladığını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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