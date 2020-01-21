New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

6 saat önce

New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı, System.String[]

New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 29.308,40 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 3.321,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 düşüşle 9.366,52 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Çin'de yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalıktan etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın tedirginliğiyle küresel risk iştahının azaldığını ifade etti.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 00:08:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]