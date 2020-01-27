New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

6 saat önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

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New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,65 azalışla 28.523,55 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 kayıpla 3.244,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 9.131,19 puan seviyelerinde seyrediyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin giderek arttığını belirtti.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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