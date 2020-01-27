New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, güne düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:40 Kaynak: AA
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,65 azalışla 28.523,55 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 kayıpla 3.244,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 9.131,19 puan seviyelerinde seyrediyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin giderek arttığını belirtti.
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