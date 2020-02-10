New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

7 saat önce

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı, System.String[]

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 28,995.66 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 3,318,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 azalışla 9,493,63 puandan işlem gördü.

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğine dikkati çekerken, piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandığını belirtiyor.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün 4,8 trilyon dolarlık 2021 yılı mali bütçesini açıklaması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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