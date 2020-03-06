New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

6 saat önce

New York borsası, haftanın son işlem gününe gününe düşüşle başladı.

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New York borsası, haftanın son işlem gününe gününe düşüşle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,54 azalışla 25.457,21 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 3,06 düşüşle 2.928,9 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,97 azalışla 8.469,02 puandan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişelerin artması nedeniyle endekslerdeki aşağı yönlü seyir devam ediyor.

Salgına ilişkin endişelerle, Amerikan devlet tahvili getirileri de düşüşünü sürdürdü. Piyasaların açılışından önce, ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, yüzde 0,692 seviyesine inerek rekor tazeledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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