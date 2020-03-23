New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık yüzde 1 azalışla 19.028,36 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 2.282,62 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 6.847,28 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler etkili olmaya devam etti.

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün, ekonomiyi desteklemek amacıyla sınırsız varlık alımı da dahil olmak üzere yeni tedbirler açıkladı.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketinin bugün Kongre'den geçmesini beklediklerini ifade etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi martta 0,16 değerine yükseldi. Söz konusu veri şubat ayında eksi 0,33 değerinde gerçekleşmişti.