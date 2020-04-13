New York borsası düşüşle açıldı
6 saat önce
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalışla 23.698,93 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.778,48 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.127,69 puandan işlem görmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:08 Kaynak: AA
Son Dakika New York'ta koronaya bağlı ölümler 10 bini aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek