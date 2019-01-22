Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Başladı

New York Borsası Düşüşle Başladı

57 dakika önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Başladı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,65 azalışla 24.545,79 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kayıpla 2.654,03 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 7.109,57 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı takip edilecek.


Çin'in, 2009'dan bu yana en düşük büyümeyi kaydetmesi ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), küresel büyümeye ilişkin beklentilerini 2019 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e düşürmesi piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.


Analistler, Çin'in büyüme verisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ticaret müzakerelerine ilişkin tavrını eleştiren açıklamaları ve Çin yetkililerinin ekonomiye yönelik risklere işaret eden söylemlerinin ticaret savaşına ilişkin iyimserliği azalttığını, buna bağlı olarak pay piyasalarında satışların etkisini artırdığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:42 Kaynak: AA

İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Ekonomi
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