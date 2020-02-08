New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

6 saat önce

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

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New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,94 azalışla 29,102.51 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 3,327.46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 düşüşle 9,520.51 puana geriledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki tarım dışı istihdam ocakta 225 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklentinin biraz üzerinde gerçekleşerek yüzde 3,6 oldu.

Ülkedeki toptan eşya stokları ise Aralık 2019'da yüzde 0,2, toptan eşya satışları da yüzde 0,7 geriledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Kongreye sunduğu Para Politikası Raporu'nda, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının olası etkilerinin ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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