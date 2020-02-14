New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

6 saat önce

New York borsasında endeksler, perşembe gününü düşüşle tamamladı.

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New York borsasında endeksler, perşembe gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 29.423,31 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 3.374,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 düşüşle 9.711,97 puana geriledi.

Analistler, endekslerin aşağı yönlü seyretmesinde koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısının artması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 2,5'a çıktı ve ekim 2018'den bu yana kaydedilen yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Şubat ile biten haftada beklentinin altında kalarak 205 bin olarak gerçekleşti.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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