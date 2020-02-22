New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

6 saat önce

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

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New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,77 azalışla 28.992,74 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 kayıpla 3.337,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 düşüşle 9.576,59 puana geriledi.

Analistler, endekslerdeki sert düşüşte koronavirüs salgınında vaka sayısının ivme kazanmasının etkili olduğunu belirtiyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 1,1 puanlık azalışla 50,8'e düştü ve son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü PMI da şubatta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 49,4'e düştü ve 76 ayın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan, 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle sabah saatlerinde yüzde 1,89'a düştü ve tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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