New York borsası düşüşle kapandı
1 saat önce
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indirim kararına rağmen, salı gününü düşüşle tamamladı.
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indirim kararına rağmen, salı gününü düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:31
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