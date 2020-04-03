New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,7 azalışla 21.052,53 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 2.488,18 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,5 azalışla 7.373,08 puana düştü.

Borsadaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, Kovid-19 salgınının etkisiyle martta 701 bin azalarak Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.