New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 34,4 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,15 azalışla 22.645,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.656,63 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,33 azalışla 7.887,26 puana düştü.

Güne yükselişle başlayan endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ile petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

ABD'de salgının en fazla etkili olduğu New York'ta 731 kişinin hayatını kaybettiği bugün "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 23.30 itibarıyla yüzde 2,9 azalışla 32,09 dolara düşerken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8 azalarak 23,99 dolara geriledi.