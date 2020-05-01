New York borsası düşüşle kapandı

ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını söylemişti. Trump, ülkenin Çin'den gerçekleştirdiği ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini ifade etmişti.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliği yeniden alevlendireceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

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