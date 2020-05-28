New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalışla 25.400,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 3.029,27 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,46 azalışla 9.368,99 puana düştü.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen endekslerdeki düşüşte, ABD ile Çin arasında artan gerilim etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yarın Çin ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Trump'ın açıklaması, Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesinin ardından geldi.