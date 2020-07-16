New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 26.734,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 3.215,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 azalışla 10.473,83 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı beklenenden daha fazla yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3,6 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 140 bin 771'e çıktı.

Makro veriler tarafında ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 300 bine geriledi ancak beklentinin üzerinde bir seyir izledi. Söz konusu verinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, Kovid-19 krizinin öngörülenden daha yüksek bir kalıcı istihdam kaybına neden olacağı endişelerini tetikledi.