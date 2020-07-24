New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalışla 26.469,34 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 3.215,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalışla 10.363,18 puana düştü. Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve teknoloji hisselerindeki düşüş etkili oldu. ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı almasının ardından Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:09

Kaynak: AA

Son Dakika

ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz

Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt

İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor

Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor

İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti