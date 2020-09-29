New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri'nde yarışacak Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri'nde yarışacak Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 27.452,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 3.335,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 azalışla 11.085,25 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç oranının yaz aylarından sonra ilk defa yüzde 3'ün üzerine çıktığını açıkladı.

Salgının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Demokratların salgına yönelik 2,2 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi açıkladığını duyururken, söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşeceklerini bildirdi.

Analistler, piyasaların, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık Seçimleri öncesi başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın gerçekleştireceği ilk canlı yayın tartışmasını takip edeceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD'de bugün Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 15,5 puan artarak 101,8 seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Bu dönemde toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 89,2 değerini alması yönündeydi.

ABD'de 'öncü dış ticaret açığı' olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta aylık yüzde 3,5 artışla 82,9 milyar dolara yükselirken, S&P Case-Shiller tarafından hazırlanan Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 artış gösterdi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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